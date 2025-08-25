Logo R7.com
Israel condiciona retirada parcial de tropas no Líbano ao desarmamento do Hezbollah

Presença militar israelense depende de ação libanesa contra grupo terrorista

  • Israel pode reduzir presença militar no sul do Líbano condicionado ao desarmamento do Hezbollah.
  • A decisão foi anunciada após reunião entre Benjamin Netanyahu e o enviado dos EUA, Tom Barrack.
  • Não está claro se haverá retirada total das tropas israelenses, que ocupam posições desde um cessar-fogo em novembro.
  • Analistas acreditam que Israel permanecerá no sul do Líbano devido à incapacidade das forças libanesas em desarmar o Hezbollah.

 

Israel afirma que vai reduzir tropas no Líbano se governo do país desarmar o Hezbollah
Israel afirma que vai reduzir tropas no Líbano se governo do país desarmar o Hezbollah

Israel anunciou que pode reduzir sua presença militar no sul do Líbano se as forças armadas libanesas desarmarem o grupo Hezbollah. A decisão foi comunicada pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu após reunião com Tom Barrack, enviado dos Estados Unidos.

A declaração não especifica se haverá uma retirada total das forças israelenses das posições que ocupam no Líbano desde um cessar-fogo acordado com o Hezbollah em novembro, apoiado pelos Estados Unidos.

O pesquisador Lier Ferreira destaca que muitos analistas acreditam que Israel não deixará o sul do Líbano devido à incapacidade das forças libanesas para desarmar o Hezbollah. Israel justifica sua presença como necessária para proteção contra possíveis ataques do grupo, o que pode intensificar os conflitos na região.

Perguntas e Respostas

Qual é a condição que Israel impôs para considerar a redução de sua presença militar no Líbano?


Israel condicionou a redução de sua presença militar no sul do Líbano ao desarmamento do grupo Hezbollah pelas forças armadas libanesas.

O que foi discutido na reunião entre Benjamin Netanyahu e Tom Barrack?


Na reunião entre Benjamin Netanyahu e Tom Barrack, enviado dos Estados Unidos, foi comunicada a possibilidade de redução das forças israelenses no Líbano, dependendo da ação libanesa contra o Hezbollah.

Qual é a situação atual das forças israelenses no Líbano?


As forças israelenses ocupam posições no Líbano desde um cessar-fogo acordado com o Hezbollah em novembro, mas a declaração recente não especificou se haverá uma retirada total.

Por que analistas acreditam que Israel não deixará o sul do Líbano?

Analistas acreditam que Israel não deixará o sul do Líbano devido à incapacidade das forças libanesas de desarmar o Hezbollah, o que Israel considera necessário para proteção contra possíveis ataques do grupo.

