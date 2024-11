‘A racionalidade do mercado vai voltar’, diz economista sobre futuro do dólar

“A racionalidade do mercado vai voltar. Virá em algum momento, em alguns dias ou semanas”, afirmou Rica Melo, economista e empresário, em entrevista à RECORD NEWS nesta sexta-feira (29), quando questionado sobre a alta histórica do dólar . Melo lembrou que a moeda “já estava muito pressionada antes, devido à promessa do governo federal de déficit zero que não foi alcançada”, o que levou o “mercado a precificar o déficit com desconfiança ”. Mesmo com a arrecadação batendo recordes, os custos governamentais mantêm as contas federais no vermelho, segundo o economista, que, apesar de tudo, acredita que, com o anúncio das novas medidas, “o governo fez muito melhor do que o mercado imaginava”.