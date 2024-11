Dólar deve aumentar após anúncio de Haddad: 'serão dias de muita tensão'

Durante entrevista concedida à RECORD NEWS nesta quinta-feira (28), o assessor financeiro Flávio Freitas falou sobre a recepção do mercado ao anúncio das novas medidas fiscais do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) . Segundo Freitas, "vamos passar por dias de muita tensão", já que o mercado precisa "destrinchar" e ver o posicionamento do Congresso nacional com relação à proposta do ministro para poder se estabilizar. Por isso, o especialista analisa que o dólar, a bolsa de valores e a taxa de juros futura podem oscilar preocupantemente nos próximos dias.