'É importante que se corrija' faixa de renda do Minha Casa, Minha Vida, diz economista

A ampliação da faixa atendida pelo programa Minha Casa, Minha Vida para quem ganha até R$ 12 mil mensais é uma medida importante para estimular o setor da construção civil, diz economista Ricardo Buso em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (16).



Buso pontua, no entanto, que o anúncio ocorre em um momento de inflação elevada e de instabilidade no mercado internacional. “Estamos em um período que tudo precisa ser revisto por conta das pressões dos Estados Unidos, que pode afetar na economia, nas exportações”, comenta.



O especialista também afirma que a medida é vital para facilitar o acesso da classe média à casa própria , já que muitas pessoas estavam impedidas de obter crédito com condições justas. “São taxas mais atrativas, na ordem de 10% ao ano, com um longo prazo de 35 anos para pagar”, conclui.