Reajuste do salário mínimo não resolve inflação, mas ajuda a manter poder de compra; veja análise

O governo federal anunciou, nesta terça-feira (15), a projeção do valor do salário mínimo para o próximo ano em R$ 1.630,00 , seguindo a expectativa de 4,76% do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) para os 12 meses terminados em novembro, além de considerar o teto de 2,5% acima da inflação, determinado pelo arcabouço fiscal. O valor, que consta no projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026, oferece um aumento de R$ 112,00, comparado ao piso atual de R$ 1.518,00.





Conexão Record News , o economista Ricardo Buso pontua que, segundo o apontamento do governo, a cada R$ 1,00 de aumento no piso de pagamentos, há um impacto de R$ 400 milhões no orçamento — considerando o aumento de R$ 112,00, o valor chega a aproximadamente R$ 45 bilhões. Em entrevista ao, o economista Ricardo Buso pontua que, segundo o apontamento do governo, a cada R$ 1,00 de aumento no piso de pagamentos, há um impacto de R$ 400 milhões no orçamento — considerando o aumento de R$ 112,00, o valor chega a aproximadamente R$ 45 bilhões.