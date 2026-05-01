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Alunos podem usar o próprio carro para exame de habilitação em SP

Mudança já é prevista em resolução do Conselho Nacional de Trânsito

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O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) autorizou que candidatos utilizem seus próprios veículos na prova prática para obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

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