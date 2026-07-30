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Governo fortalece divulgação de canal para vítimas de violência doméstica

Central de atendimento à mulher recebe denúncias, presta orientações e apoio

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Uma nova lei foi sancionada com o objetivo de combater a violência de gênero no Brasil.

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