Temporal inunda córrego, derruba árvores e interrompe fornecimento de energia no MS

O solo de Ponta Porã, no sul do Mato Grosso do Sul , amanheceu coberto de pedras de gelo nesta quinta-feira (30). Na capital do estado, Campo Grande, o mau tempo provocou inundações, entre elas a de um dos principais córregos da cidade. Além da chuva de granizo , a região foi atingida por fortes ventos que danificaram árvores. Parte da cidade chegou a ter o fornecimento de energia elétrica interrompido.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!