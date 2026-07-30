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Temporal inunda córrego, derruba árvores e interrompe fornecimento de energia no MS

Ponta Porã, no sul do estado, registrou chuva de granizo

News das 19h|Do R7

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O solo de Ponta Porã, no sul do Mato Grosso do Sul, amanheceu coberto de pedras de gelo nesta quinta-feira (30). Na capital do estado, Campo Grande, o mau tempo provocou inundações, entre elas a de um dos principais córregos da cidade. Além da chuva de granizo, a região foi atingida por fortes ventos que danificaram árvores. Parte da cidade chegou a ter o fornecimento de energia elétrica interrompido.

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