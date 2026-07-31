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Gasolina com novo percentual de etanol chega aos postos

Mistura vai passar de 30% para 32% e mudança vai ter validade por 180 dias

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O governo brasileiro anunciou o aumento do percentual de etanol na gasolina de 30% para 32%.

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