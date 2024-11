Caso Marielle Franco: advogada explica ausência de mulheres no júri popular

“São sorteados 25 jurados e, a partir de então, a defesa e o Ministério Público têm a opção de escolher três dos sorteados para vetar”, explicou Beatriz Alaia Colin, advogada criminalista e especialista em direito penal econômico pela FGV, sobre o processo de escolha do júri popular no caso Marielle Franco . Em entrevista para a RECORD NEWS nesta quinta-feira (31), ela falou sobre a ausência de mulheres no pleito e ressaltou que consideraram que “é melhor para os respectivos interesses que o julgamento seja procedido da forma que foi sorteado”.



Os policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz são acusados de assassinar Marielle e o motorista Anderson Gomes e podem pegar até 84 anos de prisão, denunciados por duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e receptação do carro usado no crime. A expectativa é que o julgamento seja concluído no fim da tarde de hoje.