Conflitos atuais parecem seguir o mesmo caminho da Segunda Guerra Mundial, compara especialista

“A situação atual parece muito com a Segunda Guerra Mundial , onde guerras isoladas se fundiram”, afirmou Vitelio Brustolin, pesquisador da Harvard, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (28). No domingo (24), uma agência japonesa informou que o país e os Estados Unidos pretendem traçar um plano militar conjunto para emergências em Taiwan. A Rússia já ameaçou responder caso os americanos instalem mísseis no sudoeste do Japão.



Enquanto isso, a Coreia do Norte enviou soldados para lutar ao lado dos russos contra a Ucrânia. “O Japão, um dos países perdedores da Segunda Guerra, já mudou a constituição para melhorar a defesa diante dos norte-coreanos”, disse o professor. Para Brustolin, está mais claro que “guerras isoladas em diferentes regiões do mundo estão se fundindo”.