Cúpula do Brics reúne dezenas de líderes estrangeiros na Rússia

A cúpula do Brics acontece entre esta terça-feira (22) e quinta-feira (24) e reunirá dezenas de líderes estrangeiros na Rússia . A reunião será realizada na cidade russa de Cazã, e líderes da China, Índia e Turquia devem comparecer. O presidente Lula cancelou sua viagem ao evento após sofrer um acidente doméstico , mas deverá participar das reuniões por videoconferência. O Brasil será representado pelo ministro das Relações Exteriores , Mauro Vieira. Esta será a primeira reunião com a participação dos novos integrantes do bloco: Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã . O objetivo de Vladimir Putin é demonstrar o poder russo e o fracasso da política de isolamento do Ocidente em relação à guerra na Ucrânia.