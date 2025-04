Moda sobre rodas! Bicicletaço europeu reúne ciclistas em desfile que celebra estilo retrô

Um bicicletaço europeu, que já se consolidou como um clássico de Londres, atraiu centenas de ciclistas de todas as partes da capital inglesa. Com direito a bicicletas antigas e muito estilo, o encontro chamou atenção pelos trajes dos participantes, com prêmios para quem se destacasse no visual retrô.



Desde sua primeira edição em 2009, a "bicicletada" tem se tornado cada vez mais popular no país. A estética das roupas e a escolha das bicicletas tornam o evento único, transformando a pedalada em um desfile de moda sobre duas rodas.