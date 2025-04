Tapete imperial chinês do século 16 vai a leilão em Londres, na Inglaterra

Um tapete imperial chinês do século 16 vai a leilão nesta quinta-feira (1º), em Londres, na Inglaterra. A estimativa de venda é de US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 9 milhões, na cotação atual). A peça foi usada por um imperador da dinastia Ming para recepcionar convidados no palácio.



O tapete é um dos únicos sete exemplares imperiais fora da China . O leilão também inclui manuscritos ilustrados da Pérsia e joias de ouro do Egito, datadas do século 11, que resistiram ao tempo. No total, são 65 peças à venda.