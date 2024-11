‘Dólar é porto seguro em meio às tensões geopolíticas’, afirma economista

“A escalada das tensões geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia assusta e o porto seguro é os Estados Unidos, a maior economia do mundo”, afirma o economista Ricardo Buso, em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (22). Embora o dólar tenha começado o dia em queda, após fechar em R$ 5,81 nesta quinta-feira (21), a moeda já se recuperou. Segundo Buso, esse é o “impacto imediato do mercado financeiro global e da espera pelo compromisso fiscal do Brasil”. Ele também pontua que o anúncio do corte de gastos “pode dar uma pequena amenizada no câmbio”.