Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta (25) novas tarifas de importação a 14 parceiros comerciais, entre eles, China e União Europeia. Nações pelo mundo criticaram o novo tarifaço.



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