Donald Trump, líder norte-americano, pressionou a Venezuela e o Iraque, membros fundadores da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), a considerarem a saída da organização no início de 2026. A informação foi revelada nesta sexta (27) e relata que os Estados Unidos acusam a Opep de manter os preços do petróleo artificialmente elevados.



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