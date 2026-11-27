Governo articula projetos para colocar regras no ambiente digital
Além da regulamentação das bigs techs, streamings e IA estão nas prioridades
O Governo Federal está tentando articular junto com o Congresso para aprovar as regulações digitais ainda em 2026.
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