O presidente Donald Trump afirmou que o apoio da China e da Rússia ao Irã no Oriente Médio é mínimo, buscando reduzir a percepção de uma aliança anti-americana. Relatos indicam que Teerã teria usado informações de Moscou e Pequim para atacar bases americanas. Em declarações recentes, Trump disse ter discutido o assunto com líderes da China e da Rússia, e que ambos os países desejam uma resolução pacífica para o conflito.



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