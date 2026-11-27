Donald Trump minimiza apoio da China e da Rússia ao Irã
Relatos apontam que Teerã usou dados fornecidos por países para atacar bases americanas
O presidente Donald Trump afirmou que o apoio da China e da Rússia ao Irã no Oriente Médio é mínimo, buscando reduzir a percepção de uma aliança anti-americana. Relatos indicam que Teerã teria usado informações de Moscou e Pequim para atacar bases americanas. Em declarações recentes, Trump disse ter discutido o assunto com líderes da China e da Rússia, e que ambos os países desejam uma resolução pacífica para o conflito.
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