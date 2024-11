‘É preciso cautela diante do aumento da pressão do dólar no final de 2024’, afirma economista

É preciso muita cautela diante do aumento da pressão do câmbio, afirmou a economista Carla Beni, em entrevista à RECORD NEWS. Segundo a especialista, tanto os fatores externos como internos tem impacto relativo no mercado do último trimestre de 2024. Quanto ao setor externo, a escalada de conflito no Oriente Médio é um cenário que impacta a mudança do campo financeiro. “O mercado cambial também está precificando uma possível vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas .”, acrescentou a economista.



Ao passo que quanto ao setor interno, o anúncio do governo brasileiro sobre a tributação de milionários e a isenção de impostos para quem ganha até R$ 5 mil causou forte alteração no cenário econômico.