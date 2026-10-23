Logo R7.com
RecordPlus

Eleitor que pediu voto em trânsito pode consultar local no e-Título

Quem fez a solicitação deverá votar necessariamente no lugar para o qual pediu transferência

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Por questões de segurança e lisura do pleito, o eleitor que pediu voto em trânsito não pode votar na sessão original nesse segundo turno. Entenda.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Eleições
  • Voto
  • tse-tribunal-superior-eleitoral
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.