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Ministério Público do Trabalho registra 4.062 denúncias de assédio eleitoral

Número cresceu ao longo da tarde e ultrapassa marca das eleições de 2022

Link Record News|Do R7

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O MPT (Ministério Público do Trabalho) registrou 4.062 denúncias de assédio eleitoral ao longo das eleições de 2026, um número que supera o total das eleições de 2022.

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