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Dos EUA, Flávio Bolsonaro se declara 'verdadeiro presidente eleito'

Sem apresentar provas, senador afirma que eleições foram fraudadas

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O senador Flávio Bolsonaro anunciou sua intenção de liderar a oposição ao governo brasileiro a partir dos Estados Unidos.

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