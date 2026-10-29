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Ministro estuda restrição à empresas que cometem assédio eleitoral

Luiz Marinho informou que governo deve criar lista e repassar ao Banco Central

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Ministro do Trabalho afirmou que governo pretende criar lista de empresas que estão cometendo assédio eleitoral e irá puni-las com sanções, como, por exemplo, a restrição de créditos públicos.

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