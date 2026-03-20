EUA e Japão anunciam projeto bilionário de energia nuclear

Os Estados Unidos e o Japão anunciaram um ambicioso projeto conjunto para construir reatores nucleares, com um investimento de US$ 40 bilhões. O professor Paulo Velasco analisa o assunto.



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