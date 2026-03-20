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EUA e Japão anunciam projeto bilionário de energia nuclear

Acordo prevê construção de reatores nucleares e investimento em instalações de geração energia

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos e o Japão anunciaram um ambicioso projeto conjunto para construir reatores nucleares, com um investimento de US$ 40 bilhões. O professor Paulo Velasco analisa o assunto.

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