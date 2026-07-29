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Houthis consideram impor taxas a navios no Mar Vermelho

Objetivo da medida seria normalizar prática de cobrança em vias navegáveis e pressionar EUA

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Os Houthis do Iêmen estão avaliando a imposição de taxas sobre navios comerciais que transitam pelo sul do Mar Vermelho. A medida afetaria principalmente o tráfego através do estreito de Bab el-Mandeb.

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