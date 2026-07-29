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Irã deve receber sistemas de mísseis portáteis chineses

Equipamentos podem ser dispersos rapidamente e realocados com frequência

Conexão Record News|Do R7

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O Irã está prestes a adquirir entre 300 e 400 lançadores de mísseis fabricados na China nas próximas semanas. A transação é avaliada entre 60 e 70 milhões de dólares e representa um dos maiores esforços recentes do país para fortalecer suas defesas aéreas desde o início das tensões com os Estados Unidos. Os sistemas portáteis são produzidos por uma empresa localizada em Hong Kong.

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