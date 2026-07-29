Zelensky diz que Putin se recusa a encerrar conflito

Durante uma entrevista, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que Kiev tenta convencer Moscou a firmar um acordo de cessar-fogo "todos os dias", mas que Vladimir Putin não quer ver o fim da guerra.



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