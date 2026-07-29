Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Zelensky diz que Putin se recusa a encerrar conflito

Presidente ucraniano também afirmou que Rússia perde 30 mil soldados por mês

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Durante uma entrevista, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que Kiev tenta convencer Moscou a firmar um acordo de cessar-fogo "todos os dias", mas que Vladimir Putin não quer ver o fim da guerra.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Rússia
  • Ucrânia
  • guerra
  • leste-europeu

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.