Fim da escala 6x1: ‘Sinto a ausência da participação dos sindicatos’, diz advogado

“Sinto um pouco a ausência da participação dos sindicatos e das centrais discutindo esse tema de forma mais ampla com a sociedade”, diz Marcelo Martins, integrante da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB/SP, sobre a proposta que prevê o fim da escala 6x1 . Em entrevista à RECORD NEWS nesta terça-feira (12), ele acrescenta que o Ministério do Trabalho reforçou a importância dessas entidades na discussão do projeto, visto que cada setor tem suas características. “Considerar que isso automaticamente vai aumentar a empregabilidade e a oferta de emprego não é uma realidade absoluta, porque vai depender da particularidade e da peculiaridade de cada categoria”, afirma.