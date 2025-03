Chuvas intensas devem continuar concentradas nas regiões Norte e Nordeste nos próximos dias

Os estados do Norte e Nordeste do Brasil devem seguir enfrentando fortes chuvas nos próximos dias, afirma Alana Gabriele, meteorologista da Climatempo, em entrevista ao Conexão Record News desta quarta–feira (5). A região Norte tem alerta de temporais para os próximos dias nas capitais Manaus, Belém e Macapá. O mesmo acontece na faixa litorânea do Nordeste, que deve ter precipitações de maior intensidade e ventos fortes .



Já na região Sudeste, a expectativa é de muito calor, com pancadas de chuva passageiras no fim da tarde. Na capital paulista , a máxima é de 32°C, enquanto no Rio de Janeiro a temperatura pode atingir os 35°C. No Espírito Santo, a chuva deve ter uma frequência maior, com estado de atenção na capital Vitória.



No Centro-Oeste, há a concentração de instabilidades no estado do Mato Grosso, mas sem previsão de temporais. Os outros estados da região podem ter chuvas mais rápidas e isoladas. Já no Sul do país, a temperatura segue elevada e pode chegar aos 40°C. Porto Alegre é a capital mais quente do Brasil nesta quarta-feira (5), com máxima de 36°C.