Mentor de sequestro de adolescente no Piauí é preso no interior de São Paulo

Um dos homens mais procurados do Brasil foi preso em Campinas (SP), após ficar 12 dias foragido. Ítalo da Silva Araújo é apontado como mentor do sequestro de um adolescente de 14 anos no Piauí. O suspeito exigiu R$ 250 mil de resgate, mas a polícia frustrou o plano e libertou a vítima em um cativeiro perto de Teresina.



A operação que salvou o garoto prendeu quatro pessoas, incluindo a companheira de Ítalo. O criminoso fugiu, cruzou estados e se escondeu por quase duas semanas. Ele já foi condenado por homicídio e é acusado de diversos crimes no Piauí. A polícia o considera altamente perigoso.