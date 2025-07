Motorista é gravado dando 'cavalo de pau' na Ponte Rio-Niterói; veja vídeo

Foi compartilhado nas redes sociais um vídeo em que um motorista faz uma manobra perigosa na Ponte Rio-Niterói . A cena foi filmada por um motociclista que estava atrás. O veículo segue pela via vazia e faz um “cavalo de pau” . Ao aproximar a moto do carro, um passageiro no banco de trás abre a janela e parece acenar para a pessoa que faz a gravação. Depois, os dois veículos continuam a trafegar pela rua normalmente. Não havia outros automóveis ou motocicletas na via, o que indica que a gravação foi feita de madrugada.



Em nota, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que não foi acionada, mas que o carro foi identificado por meio de imagens das câmeras de videomonitoramento da concessionária.



O Código de Trânsito Brasileiro prevê a manobra como crime com pena prevista e detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir.