‘Governo está em saia-justa para controlar as despesas’, aponta economista

Em entrevista ao Conexão Record News, Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, diz que o governo brasileiro está em uma "saia-justa" para controlar seus gastos e não impactar a população. Ele explica que o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , devem buscar alternativas para obter o déficit zero e evitar que as despesas obrigatórias se tornem maiores do que a receita. Na mira, estariam o seguro-desemprego, o abono salarial, o reajuste do salário mínimo e os benefícios previdenciários.