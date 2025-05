Especialista diz que Selic deve chegar a 15% em próxima reunião do Copom

Em entrevista à RECORD NEWS, Marcello Bolzan, especialista em investimentos, comenta o aumento da taxa Selic para 14,75% . O especialista aposta em mais uma alta na próxima reunião do Copom e explica que o objetivo é tentar conter a inflação, que "continua rodando muito acima do objetivo do Banco Central".



A alta da taxa básica de juros no Brasil veio acompanhada da conservação do índice nos Estados Unidos em 4,5%. Bolzan enxerga que a diferença ajuda a trazer investimentos estrangeiros para o país.