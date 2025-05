Problema estrutural do Brasil 'é uma armadilha de décadas', diz economista ao comentar alta da Selic

Com a alta da taxa Selic , que chegou ao patamar de 14,75%, o Brasil passou para a terceira posição do ranking de maiores juros reais do mundo. No mês de março, o país estava na quarta colocação.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (8), o economista Ricardo Buso explica que o juro real é o resultado da subtração entre a taxa de juros e a inflação prevista para os próximos 12 meses. O economista ainda diz que o Brasil ocupa uma posição alta devido a problemas estruturais históricos.



“A infraestrutura, produção — por conta da produtividade, do trabalho — e até educação são itens que precisam de reformas profundas. Enquanto a gente não mexe nesses pontos nevrálgicos, qualquer crescimento um pouco maior da economia vai gerar inflação”, completa o economista.