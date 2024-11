‘Governo precisa fazer a lição de casa para o Banco Central reduzir a Selic’, diz economista

“O retrocesso da inflação pode acontecer em breve, mas, para isso, o governo precisa equilibrar a arrecadação com os gastos”, afirma o economista Denis Medina, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (12). Após a decisão de aumentar a taxa Selic para 11,25% , o Comitê de Política Monetária do Banco Central também defendeu a disciplina fiscal. Para Medina, “caso a lição de casa não seja feita, muitas coisas vão encarecer”. Segundo o Boletim Focus desta segunda-feira (11), a expectativa é que a inflação encerre o ano em 4,62% , valor acima do teto da meta, que era de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual.