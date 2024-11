CNI diz que aumentar Selic a 11,25% seria um ‘equívoco’ do Banco Central

A Confederação Nacional da Indústria defende que o Banco Central não mexa na taxa básica de juros , a Selic, na reunião com o Copom (Comitê de Política Monetária), nesta quarta-feira (6). De acordo com a CNI, dados econômicos recentes mostram que a elevação da taxa seria um “equívoco” e estaria em desacordo com a tendência global, já que as principais economias do mundo estão fazendo cortes de juros.