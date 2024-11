Iniciativa contra desinformação climática lançada pelo Brasil, ONU e Unesco 'é necessária e urgente'

Em entrevista ao Conexão Record News , a diretora de mobilização da Fundação SOS Mata Atlântica, Afra Balazina, destacou que a iniciativa lançada pela ONU (Organização das Nações Unidas), Brasil e Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) para garantir a integridade das informações sobre mudanças climáticas “realmente deveria acontecer”. A proposta foi apresentada nesta terça-feira (19), durante o segundo e último dia do G20 , evento realizado no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro . O grupo reúne as principais economias do mundo para debater questões ambientais e sociais .



Balazina enfatizou a urgência de combater a desinformação em torno das mudanças climáticas, destacando que “já estamos sentindo os efeitos”, e apontou o projeto como uma medida eficaz para enfrentar essa situação.



A iniciativa tem como meta arrecadar entre US$ 10 milhões (R$ 57,7 milhões, na cotação atual) e US$ 15 milhões (R$ 86,55 milhões, na cotação atual). Outros países e organizações internacionais estão sendo convidados a contribuir para o financiamento do projeto.