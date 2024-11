Segurança é reforçada 24 horas por dia para cúpula do G20 no Rio de Janeiro

A segurança do Rio de Janeiro foi reforçada para receber os chefes de Estado das 56 delegações que comparecerão à cúpula do G20 , entre os dias 18 e 19 de novembro. Entre as forças responsáveis pelo patrulhamento da cidade, está a Marinha do Brasil, que deve cuidar dos pontos de encontro das reuniões, das linhas expressas e dos percursos dos líderes mundiais.