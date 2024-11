Irã afirma que 'resistência vai continuar' após morte de líder do grupo terrorista Hamas

A representação iraniana na ONU (Organização das Nações Unidas) afirmou, nesta quinta-feira (17), que "a resistência vai continuar", mesmo após a morte do líder do grupo terrorista Hamas, Yahya Sinwar . Em comunicado, os representantes do Irã informaram que Sinwar morreu enfrentando "o inimigo" e que se tornou um "modelo a ser seguido na luta pela libertação da Palestina ".



Ricardo Cabral, especialista em estratégia e segurança internacional, disse, em entrevista à RECORD NEWS, que o Irã tem uma estratégia "muito interessante". “Ao mesmo tempo em que o país se prepara em termos defensivos, ele está unindo o eixo da resistência para atacar Israel de forma articulada, desgastando o Domo de Ferro e o sistema de defesa aérea israelense.”