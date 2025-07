45 mil de 3 milhões: Voa Brasil não alcança o número de vendas esperadas

O projeto Voa Brasil , que visa oferecer passagens aéreas de voos domésticos por até R$ 200 para os aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), registrou apenas 1,5% de vendas dos bilhetes disponibilizados.



De julho de 2024 até este mês, foram vendidos cerca de 45 mil tickets do programa federal, sendo que haviam 3 milhões disponíveis; São Paulo se classificou como o destino mais procurado pelos passageiros, com aproximadas 12.771 compras realizadas.



Rio de Janeiro, Recife e Brasília vêm logo depois, variando entre 3.000 e 3.500 passagens vendidas.