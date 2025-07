‘Ninguém tinha a pretensão de sair daqui com isso resolvido’, afirma senador sobre missão nos EUA

Em missão nos Estados Unidos para estreitar relações em meio às tensões comerciais com o Brasil, a delegação composta por sete senadores realizou, na manhã desta quarta-feira (30), uma comitiva para apresentar o balanço das reuniões com autoridades e empresários americanos.



“Essa história está só começando. Ninguém tinha a pretensão de sair daqui com isso resolvido. Então, é muito importante que isso possa ser passado de forma clara de que a gente conseguiu abrir canal de conversa, tanto do lado republicano quanto do lado democrata, para poder mostrar que essa atitude é de perde-perde”, afirmou o senador Nelsinho Trad (PSD-MS).



Já Carlos Viana (Podemos-MG) falou da possibilidade discutida por parlamentares dos EUA de isenção de taxas sobre alguns produtos brasileiros. “Seria um gol contra”, disse ao comentar a reação de senadores americanos sobre taxação a setores dos quais eles dependem, como café e grãos.