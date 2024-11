Mercado espera que pacote de revisão de gastos seja de R$ 30 bilhões, afirma economista

A expectativa do mercado é de que o pacote de revisão de gastos seja de R$ 30 bilhões, analisou o economista Ricardo Buso, em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (4). Segundo o especialista, o setor econômico não ficará satisfeito caso o valor do corte seja abaixo da expectativa, e espera que o governo tenha compromisso com o pacote anunciado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo deve apresentar o pacote nesta semana e que vai se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conversar sobre os cortes.