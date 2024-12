Metade dos estudantes brasileiros de 9 anos não sabe tabuada ou contas simples

A primeira edição do Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências aplicada no Brasil apontou que 51% das crianças do quarto ano do ensino fundamental não dominam habilidades básicas de matemática . A média do Brasil entre os estudantes de 9 anos foi de 400 pontos, enquanto o resultado geral dos outros países foi de 503.



Em entrevista ao Conexão Record News , nesta quarta-feira (4), o professor Erik Anderson, especialista em legislação educacional e inspeção escolar, analisou a situação. “Existe a necessidade de melhorias urgentes no ensino da matemática básica nos anos iniciais e no ensino fundamental. A matemática básica, que envolve trabalhar com as operações fundamentais, exige um quadro de professores devidamente qualificados, formados e em processo de aperfeiçoamento contínuo”, disse ele.