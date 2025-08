Áreas dominadas por grupos armados têm menor desempenho escolar no Rio de Janeiro

A pesquisa Educação Sob Cerco expõe os prejuízos da atuação de grupos armados no nível de ensino dos jovens no Rio de Janeiro . Dados apontam uma diferença de dez pontos — ou seis meses de aprendizado — no desempenho escolar entre alunos de áreas controladas e não controladas por criminosos. O abandono escolar também é mais acentuado nas áreas dominadas.