‘Carteira digital’ infantil é importante iniciativa que vai permitir integrar políticas públicas

“Esse superaplicativo vai ajudar a trazer informações não só para a família, mas para os profissionais de saúde, para os professores de creches, na pré-escola, de como está essa criança, para definir o que precisa ser feito”, diz Claudia Costin, especialista em educação , ao avaliar o decreto do governo federal sobre a nova política nacional para a primeira infância .



A iniciativa prevê a integração de dados de crianças de zero a seis anos em um aplicativo de telefone, com o objetivo de melhorar o atendimento nas áreas da saúde, educação e assistência social.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (6), Claudia afirma que a ferramenta poderá identificar situações importantes, como doenças e problemas de nutrição. “A criança que tem um vínculo afetivo, que não está sob estresse tóxico, ela se desenvolve melhor”, ressalta.



A especialista destaca ainda que o sucesso da iniciativa depende do uso constante do sistema e que integrá-la ao Cadastro Único pode garantir que pais e profissionais mantenham as informações atualizadas. “É importante criar também uma forma de incentivo ao preenchimento dos dados, porque não adianta ter o aplicativo que não é utilizado”, finaliza.