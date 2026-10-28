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Flávio Bolsonaro e família chegam aos Estados Unidos

Líderes globais apoiam Lula, enquanto apoio a Flávio Bolsonaro é improvável

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Aliados de Trump reconhecem a eleição de Lula e deixam o presidente americano isolado no apoio a Flávio Bolsonaro. Especialista aponta que Donald Trump não deve endossar autoproclamação de Flávio como presidente do Brasil.

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