Moradia e refeições: entenda o alto número de voluntários para o Exército da Coreia do Norte

O grande número de voluntários para o Exército da Coreia do Norte “pode não ser, exclusivamente, por patriotismo”, segundo o analista internacional Vladimir Feijó, em entrevista para a RECORD NEWS nesta quinta-feira (17). Entre segunda (14) e terça (15), mais de 1,4 milhão de jovens se apresentaram para o alistamento. Mesmo sem saber ao certo a real situação da população do país, devido ao regime fechado, Feijó aponta que essa é “uma forma dos voluntários garantirem moradia e três refeições todos os dias”, já que parte da população da Coreia do Norte estaria passando fome. Além disso, ele explica que a nação “usa os alistamentos como uma mensagem de força contra a Coreia do Sul, mas pessoas não são o suficiente para vencer a guerra”.