Coreia do Norte diz que 1,4 milhão jovens se candidataram para servir ao exército do país

A mídia estatal da Coreia do Norte afirmou que cerca de 1,4 milhão jovens se candidataram para ingressar ou retornar ao exército do país nesta semana. A fala ocorre após, na semana passada, a Coreia do Norte acusar o governo sul-coreano de enviar drones à Pyongyang, capital norte-coreana, com panfletos críticos ao país. Em 2023, a mídia estatal norte-coreana informou que 800 mil cidadãos se voluntariaram para se juntar às forças armadas do país em um possível confronto contra os Estados Unidos. Em 2017, a mídia disse que quase 3,5 milhões de trabalhadores, membros do partido governista e soldados, ofereceram-se para servir.