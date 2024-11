'Escalada militar': Coreia do Norte afasta integração com o Sul e prioriza China e Rússia

Em entrevista à RECORD NEWS, Ricardo Cabral, especialista em estratégia e segurança internacional, comenta a tensão entre as Coreias , após o Norte explodir estradas na fronteira com o Sul, nesta terça-feira (15). Segundo ele, os norte-coreanos não estão mais interessados em uma integração com o país vizinho e querem intensificar as relações comerciais com a China e a Rússia. Ele ainda destaca que esse não será um evento isolado e alerta para a “possibilidade de uma escalada militar”.